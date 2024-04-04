Як виростити здорові та крупні томати і захистити їх від хвороб: поради досвідчених городників
Фітофтора – справжній жах для дачників. Ця гидотна болячка може за лічені дні знищити весь урожай томатів. Але не здавайтеся! Є простий і дешевий спосіб врятувати ваші помідори.
Цей простий і ефективний спосіб допоможе вам виростити багатий і здоровий урожай томатів. Порадами поділились на сайті noviydoctor.com.
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Вам знадобиться:
- Харчова сода - 2 ложки
- Столовий оцет 9% - 1 ложка
- Мідний купорос - 1 ложка
- Вода - 10 літрів
Приготування:
- Розчиніть соду в теплій воді.
- Додайте оцет і перемішайте.
- Додайте мідний купорос і ретельно перемішайте.
- Долийте воду до 10 літрів.
- Перелийте розчин в пульверизатор або відро.
Обприскування:
- Обприскуйте томати по листу максимально ретельно з усіх боків.
- Повторюйте обробку 1 раз на тиждень.
Пам'ятайте:
- На початковій стадії фітофтори легше впоратися з проблемою.
- Регулярно оглядайте рослини, щоб не пропустити перші ознаки захворювання.
- Не економте на обробці, ретельно обприскуйте всі частини рослини.
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