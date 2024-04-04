Як виростити здорові та крупні томати і захистити їх від хвороб: поради досвідчених городників

Фітофтора – справжній жах для дачників. Ця гидотна болячка може за лічені дні знищити весь урожай томатів. Але не здавайтеся! Є простий і дешевий спосіб врятувати ваші помідори.

Цей простий і ефективний спосіб допоможе вам виростити багатий і здоровий урожай томатів. Порадами поділились на сайті noviydoctor.com.

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Вам знадобиться:

Харчова сода - 2 ложки

Столовий оцет 9% - 1 ложка

Мідний купорос - 1 ложка

Вода - 10 літрів

Приготування:

Розчиніть соду в теплій воді. Додайте оцет і перемішайте. Додайте мідний купорос і ретельно перемішайте. Долийте воду до 10 літрів. Перелийте розчин в пульверизатор або відро.

Обприскування:

Обприскуйте томати по листу максимально ретельно з усіх боків.

Повторюйте обробку 1 раз на тиждень.

Пам'ятайте:

На початковій стадії фітофтори легше впоратися з проблемою.

Регулярно оглядайте рослини, щоб не пропустити перші ознаки захворювання.

Не економте на обробці, ретельно обприскуйте всі частини рослини.

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