Названо рослини, які варто посадити на ділянці для відлякування хрущів та їхніх личинок

Личинки хруща можуть серйозно зашкодити вашому саду чи городу. Вони підступно поїдають кореневу систему рослин, що призводить до їх загибелі. Існують хімічні засоби боротьби з цими шкідниками, зокрема потужні інсектициди. Проте, перш ніж вдаватися до них, варто розглянути використання природних методів.

Для захисту від хрущів та їхніх личинок рекомендується висаджувати рослини з сильним ароматом. Їх переліком поділився Merkur.

Щоб захистити ваш сад від шкідливих комах, важливо висадити достатню кількість рослин, які відлякають хрущів та їхніх личинок.

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Які рослини посадити, щоб відлякати хруща та личинок

Необхідно пам’ятати, що ефективний захист від шкідників забезпечується лише за умови висаджування значної кількості захисних рослин. Одиничні кущі не принесуть бажаного ефекту.

Три рослини ефективно відлякують личинок жуків — їх найкраще посадити поряд з газоном або, наприклад, як огородження навколо рослин, які потрібно захистити:

дельфініум;

герань – хоча личинки можуть споживати коріння цієї рослини, герань діє на них як отрута;

– хоча личинки можуть споживати коріння цієї рослини, герань діє на них як отрута; часник – не вбиває личинок, але ефективно перешкоджає жукам у відкладанні яєць.

Додаткові методи боротьби з личинками

Залучення до вашої ділянки птахів або тварин, які харчуються личинками, може стати додатковим захистом. Також можна використовувати пастки, наприклад, з кінським гноєм. Закопайте відро з цим засобом у місці, де зазвичай знаходяться личинки, і через рік викопайте його разом з личинками.

Нагадаємо, раніше садівники розповіли, коли починати обробку рослин й ґрунту проти хрущів та їхніх личинок.

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