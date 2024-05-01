Названо 6 видів насіння, які варто додати в раціон

Насіння – це не просто крихітні частинки рослин, що ховаються всередині плодів. Це справжні скарбниці поживних речовин, які можуть суттєво покращити наше самопочуття.

Вживання насіння – це простий і доступний спосіб покращити своє самопочуття та зарядити організм корисними речовинами. Додайте жменю насіння у свій раціон і відчуйте різницю, пише eatthis.com.

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Вчені давно досліджують користь насіння і ось, що їм вдалося з'ясувати:

Багаті на клітковину: Насіння – чудовий спосіб збагатити раціон клітковиною, яка покращує роботу шлунково-кишкового тракту, знижує рівень холестерину та цукру в крові, а також надає відчуття ситості.

Насіння – чудовий спосіб збагатити раціон клітковиною, яка покращує роботу шлунково-кишкового тракту, знижує рівень холестерину та цукру в крові, а також надає відчуття ситості. Джерело омега-3 жирних кислот: Деякі види насіння, наприклад, лляне та конопляне, містять значну кількість омега-3 жирних кислот, які важливі для роботи мозку, серця та імунної системи.

Деякі види насіння, наприклад, лляне та конопляне, містять значну кількість омега-3 жирних кислот, які важливі для роботи мозку, серця та імунної системи. Вітаміни та мінерали: Насіння – це концентрат вітамінів і мінералів, необхідних для нашого організму. Вони містять кальцій, магній, залізо, цинк, фосфор та інші важливі елементи.

Додати насіння у свій раціон дуже просто:

Посипте ними салати, каші, йогурти.

Додайте до смузі або випічки.

Використовуйте як паніровку для м'яса або риби.

Перекушуйте жменькою насіння протягом дня.

Які ж насіння найкорисніші?

Вчені виділяють 6 видів насіння, які мають особливу цінність для нашого здоров'я:

1. Насіння чіа:

Багаті на клітковину, омега-3 жирні кислоти, білок, залізо, магній, фосфор і цинк.

Допомагають знизити рівень холестерину, цукру в крові та артеріальний тиск.

Підтримують здоров'я серця.

2. Насіння льону:

Містять багато клітковини, омега-3 жирних кислот, білка, міді, марганцю та магнію.

Покращують роботу шлунково-кишкового тракту, знижують артеріальний тиск, рівень цукру в крові та ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

3. Насіння конопель:

Багаті на омега-3 та омега-6 жирні кислоти в оптимальному співвідношенні 3:1.

Допомагають боротися з хронічними захворюваннями, покращують роботу мозку, серця та імунної системи.

4. Кіноа:

Містить багато білка, клітковини, заліза, магнію та фосфору.

Знижує рівень холестерину, цукру в крові та ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Є чудовим джерелом рослинного білка, що робить її цінною для веганів.

5. Насіння кунжуту:

Багаті на вітаміни B1, B3, B6, лігнани, кальцій, магній, залізо та цинк.

Покращують роботу мозку, нервової системи, травлення, а також мають протизапальні та протиракові властивості.

6. Гарбузове насіння:

Містять багато цинку, фосфору, калію, селену, антиоксидантів та поліненасичених жирних кислот.

Підтримують здоров'я простати, імунної системи, покращують роботу серця та травлення.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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