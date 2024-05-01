Названо 6 видів насіння, які варто додати в раціон
Насіння – це не просто крихітні частинки рослин, що ховаються всередині плодів. Це справжні скарбниці поживних речовин, які можуть суттєво покращити наше самопочуття.
Вживання насіння – це простий і доступний спосіб покращити своє самопочуття та зарядити організм корисними речовинами. Додайте жменю насіння у свій раціон і відчуйте різницю, пише eatthis.com.
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Вчені давно досліджують користь насіння і ось, що їм вдалося з'ясувати:
- Багаті на клітковину: Насіння – чудовий спосіб збагатити раціон клітковиною, яка покращує роботу шлунково-кишкового тракту, знижує рівень холестерину та цукру в крові, а також надає відчуття ситості.
- Джерело омега-3 жирних кислот: Деякі види насіння, наприклад, лляне та конопляне, містять значну кількість омега-3 жирних кислот, які важливі для роботи мозку, серця та імунної системи.
- Вітаміни та мінерали: Насіння – це концентрат вітамінів і мінералів, необхідних для нашого організму. Вони містять кальцій, магній, залізо, цинк, фосфор та інші важливі елементи.
Додати насіння у свій раціон дуже просто:
- Посипте ними салати, каші, йогурти.
- Додайте до смузі або випічки.
- Використовуйте як паніровку для м'яса або риби.
- Перекушуйте жменькою насіння протягом дня.
Які ж насіння найкорисніші?
Вчені виділяють 6 видів насіння, які мають особливу цінність для нашого здоров'я:
1. Насіння чіа:
- Багаті на клітковину, омега-3 жирні кислоти, білок, залізо, магній, фосфор і цинк.
- Допомагають знизити рівень холестерину, цукру в крові та артеріальний тиск.
- Підтримують здоров'я серця.
2. Насіння льону:
- Містять багато клітковини, омега-3 жирних кислот, білка, міді, марганцю та магнію.
- Покращують роботу шлунково-кишкового тракту, знижують артеріальний тиск, рівень цукру в крові та ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
3. Насіння конопель:
- Багаті на омега-3 та омега-6 жирні кислоти в оптимальному співвідношенні 3:1.
- Допомагають боротися з хронічними захворюваннями, покращують роботу мозку, серця та імунної системи.
4. Кіноа:
- Містить багато білка, клітковини, заліза, магнію та фосфору.
- Знижує рівень холестерину, цукру в крові та ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
- Є чудовим джерелом рослинного білка, що робить її цінною для веганів.
5. Насіння кунжуту:
- Багаті на вітаміни B1, B3, B6, лігнани, кальцій, магній, залізо та цинк.
- Покращують роботу мозку, нервової системи, травлення, а також мають протизапальні та протиракові властивості.
6. Гарбузове насіння:
- Містять багато цинку, фосфору, калію, селену, антиоксидантів та поліненасичених жирних кислот.
- Підтримують здоров'я простати, імунної системи, покращують роботу серця та травлення.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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