Названо список прізвищ, які свідчать, що ваш рід славився сильними жінками

Прізвища в Україні відображають багату історію та культурну спадщину, надаючи підказки про життя та походження наших предків. Чи то професія, до якої вони належали, чи їх приналежність до шляхти, або наявність сильних жінок у роду.

Є декілька українських родових імен, які мають матронімічне походження, тобто утворені з імені матері. Цю інформацію можна знайти у "Етимологічному словнику українських прізвищ" Валентини Лученко.

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Перелік прізвищ, що походять від імені матері:

• Варвара – Варваренко, Варварчук, Варварук, Варварюк, Варварич, Варварецький;

• Варка – Варченко, Варчук, Варич, Варський;

• Василина – Василиненко, Василинюк, Василинин;

• Василиса – Василищенко, Василисюк, Василишин, Василисяк;

• Галина – Галенко, Гальчук, Галкевич, Галич;

• Галшка – Галщук, Галшкевич;

• Гапка – Гапенко, Гапчук, Гапич;

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• Ганна – Ганенко, Ганчук, Ганич;

• Горпина – Горпиненко, Горпинчук, Горпинич;

• Катерина – Катериненко, Катериненчук, Катеринич;

• Килина – Килиненко, Килинчук, Килинич;

• Федора – Федорин, Федоринин;

• Ялена – Ялененко, Яленчук, Яленський (Ялена – давньоукраїнський варіант імені Олена);

• Ярина – Яренко, Яринчук.

Раніше UAportal розповідав про те, які прізвища в давнину давали українцям залежно від соціального стану.

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