Дізнайтесь, чи були у вашому роду знахарі або ворожки: список прізвищ

Українські прізвища мають давнє походження та власну історію, та можуть розповісти багато про своїх носіїв. Існує перелік прізвищ, які можуть навести на думку про минуле, пов'язане зі знахарством або ворожінням їх власників.

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На порталі "Рідні" можна отримати статистику щодо поширеності цих родових імен серед населення України. Якщо ваше прізвище зустрічається в списку, існує велика ймовірність, що ваші предки мали стосунок до ворожіння чи були знахарями, пише ТСН.

Ворожбит. В Україні 848 носіїв цього прізвища.

Ворожко, 553 носіїв.

Ворожцова - 137.

Ворожка (118).

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Ворожильник (38).

Відьма. На сьогодні налічується лише 23 його носіїв.

Відьмаченко, Рідкісне прізвище, всього 6 носіїв.

Відьманов, Українців з таким прізвищем дужу мало - 5 носіїв.

Віщун (59 носіїв).

Віщук (192 носії).

Віщунова (5).

Знахаренко (117 носіїв).

Знахарчук (16)

Знахарук (11)

Нагадаємо, раніше ми писали про десять найбільш розповсюджених прізвищ серед українців. Статистика показує, що кожне з них має більше ніж 100 тис. носіїв.

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