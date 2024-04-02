Чи маєте ви іноземне коріння: перевірте своє прізвище у списку
Історія походження українських прізвищ має особливий розділ, присвячений закордонним іменам. Чимало сучасних українських прізвищ виникло саме з них, хоча зараз вони не завжди виглядають як іноземні.
З одного такого імені могли виникнути десятки різних прізвищ, які з часом трансформувалися та адаптувалися. Про це розповідає Телеграф.
Коли особа з іншої країни ставала головою української сім’ї, її ім’я часто перетворювалося на прізвище роду. Цей звичай дозволяв відрізняти іноземців та їхніх нащадків від місцевого населення. Ім’я іноземця поєднувалося з суфіксом, який вказував на місцевість, де вони оселилися. З часом, ці родові імена адаптувалися до української мови, набуваючи більш звичного звучання.
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Таким чином утворилися наступні унікальні прізвища:
- Від імені Андронік — Андрось, Андронатій, Андронюк, Андросюк, Андросяк, Андрончук (Андрощук), Андроненко, Андросенко, Андронченко.
- Від імені Анісім — Анісько, Анішко, Аніщенко, Аніщук, Аніщак, Анісіменко.
- Від імені Базиль (Базель) — Базко, Базько, Базик, Базилевич, Базишин, Базій, Базюк, Базилюк/Базелюк, Базинюк, Базиленко.
- Від імені Балаж ((Балаш, Болаш, Болош, Болох) — Балаж, Балажко, Балаженко, Балажевич, Балажук, Балазюк; Балаш, Балашко, Балашенко, Балашевич, Балашук, Балащук, Балащак, Балащенко; Болаш, Болашко, Болашенко, Болащук, Болащенко; Болош, Болошук, Болощук, Болошенко, Болощенко; Болох, Болохнюк.
- Від імені Бенедикт (Беня, Бенедьо) —Бенедь, Бенюк, Бенесюк, Бенещук/Бенищук, Бенишевський, Бенищенко, Бененко.
- Від імені Вільгельм — Вільгельм, Вілюра, Вілюш, Вілік, Вільчук, Вілюк, Віленчук, Віленко, Вільченко.
- Від імені Войцех — Войтек, Войткевич, Войцишин, Войцехівський/Войцихівський/Войциховський, Войтко, Войтиченко.
- Від імені Гелена — Геленюк, Геленяк, Геленчук, Геленко, Гелененко, Геленченко.
- Від імені Ґреґор, Ґржеґорж — Гресь, Гресик, Гресько, Грещук, Грецишин, Грещенко.
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- Від імені Дьордь — Дьордь/Дордь, Дордик, Дьордяй/Дордяй, Дордич, Дордюк, Дьордяк/Дордяк, Дорденко
- Від імені Зелік (Зейлік) — Зелік, Зейлик, Зейлюк, Зеліченко.
- Від імені Злота, Злата — Златів, Златюк, Златченко, Златенко; Злотенко, Злотченко.
- Від імені Іво — Івчик, Івчук, Івчак, Івчишин, Івченко; Івон, Івончик, Івончук, Івончак, Івоненко, Івонченко, Івониченко.
- Від імені Івжен, Євжен — Івжик, Івженко; Євжик, Євженюк, Євженко.
- Від імені Їржі — Іржик, Ірженко; Іжик, Іжко, Іжук, Іжикевич, Іженко, Іжченко.
- Від імені Казимир — Казимирчик, Казимирчук, Казимирченко; Казимчук, Казименко; Кизим, Кизима, Кизимчук, Кизименко.
- Від імені Каспер — Каспер, Касперський, Каспришин, Кашпур, Кашпуренко.
- Від імені Марцелі — Марценюк, Марцелюк, Марцінків, Марцинківський, Марциненко.
- Від імені Мінар — Мінарчик, Мінарчук, Мінарченко, Мінаренко.
- Від імені Мухтар — Мухтарченко, Мухтаренко.
- Від імені Нікола — Ніколко, Ніколюк, Ніколяк, Ніколишин, Ніколайчук, Ніколенко, Ніколаєнко.
- Від імені Номан — Номанюк, Номанчук, Номаненко, Номанченко.
Нагадаємо, раніше UAportal писав про десять найбільш розповсюджених прізвищ серед українців. Статистика показує, що кожне з них має більше ніж 100 тис. носіїв.
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