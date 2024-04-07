Справжній делікатес: як приготувати курячі лапки за китайським рецептом

Як зробити курячі лапки в глазурі

Хочете спробувати щось нове і незвичайне? Приготуйте курячі лапки по-китайськи! Ця страва може здатися дивною, але вона неймовірно смачна та корисна.

Спробуйте цю екзотичну закуску, і вона вам обов'язково сподобається. Рецептом цієї незвичної страви поділились на сайті noviydoctor.com.

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Чим корисні курячі лапки?

Містять колаген, який робить шкіру пружною.

Багаті на вітаміни групи В, А, РР, К, Е.

Містять кальцій, цинк, калій, натрій, фосфор, мідь.

Інгредієнти:

Курячі лапки - 500 г

Соєвий соус - 50 мл

Кунжут - 1 ст. л.

Цукор - 1 ст. л.

Соняшникова олія - ​​3-4 ст. л.

Вода - 80 мл

Приготування:

Видаліть пазурі з курячих лапок. Ретельно промийте лапки. Закип'ятіть воду, посоліть і варіть лапки 15 хвилин. Відставте лапки вбік. У сковороді нагрійте олію, додайте цукор і розтопіть його. Додайте лапки, накрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин, періодично помішуючи. Влийте соєвий соус і воду, тушкуйте під кришкою ще 5 хвилин. Зніміть кришку і тушкуйте, поки не випарується рідина, а лапки не карамелізуються. Зніміть з вогню, посипте кунжутом.

Смачного!

Поради:

За бажанням додайте свіжу зелень.

Можна використовувати більше соєвого соусу.

Їжте лапки руками, висмоктуючи маринад.

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