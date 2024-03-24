На Землі почалася надпотужна магнітна буря, яка битиме три доби підряд

Магнітна буря червоного рівня небезпечності, що почалася на Землі 23 березня, посилилася до семи балів й розтягнеться аж на три доби.

За даними сервісу Meteoagent, у неділю триває геомагнітний шторм К-індексу 7, що є одним із найсильніших у березні.

25 березня цей шторм триватиме цілу добу, і лише 26 березня він стихне до 5 балів, проте залишиться наднебезпечним для певної категорії людей – такі бурі впливають на метеочутливих, на людей з хронічними захворюваннями, вагітних та дітей.

Читайте також: Місяць зменшується в розмірах та продовжує охолоджуватися, чи є в цьому загроза людству

Магнітні бурі у березні 2024

Магнітна буря, що почалася, може призвести до значних відхилень у роботі електричних систем, супутникових мереж та інших технологічних інфраструктур. Це також може вплинути на здоров'я людей, особливо тих, хто має підвищену чутливість до змін магнітного поля.

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це періоди, коли магнітне поле Землі зазнає значних змін під впливом сонячної активності. Ці зміни можуть призвести до порушення роботи електромереж, систем зв'язку та навігації, а також негативно впливати на самопочуття людей.

Як виникають магнітні бурі?

Магнітні бурі виникають, коли на Сонці відбуваються спалахи або викиди корональної маси. Ці явища генерують потоки заряджених частинок, які, досягаючи Землі, впливають на її магнітне поле.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Вплив магнітних бур на людей може бути різним, але найчастіше спостерігаються такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Як пережити магнітні бурі?

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур. Захищайте себе від сонця. Пийте багато води. Вживайте їжу, багату на калій і магній. Відмовтеся від алкоголю та кофеїну. Дотримуйтесь режиму дня. Займайтеся спортом. Приймайте контрастний душ. Слухайте спокійну музику. Уникайте стресових ситуацій.

Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітної бурі, зверніться до лікаря.

Пропонуємо дізнатися, чому від негоди та магнітних бур болить голова та як діє на людину метеопатія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!