По Землі влупила надпотужна магнітна буря: семибальний шторм битиме три доби

22 березня на Землі почався семибальний геомагнітний шторм, який розтягнеться на три доби. Цей період є небезпечним для метеозалежних людей та для осіб з хронічними захворюваннями.

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На сайті сервісу Meteoagent зазначається, що у суботу та неділю, 23 та 24 березня, сила геомагнітної бурі стихне до 4 балів, проте рівень сили шторму все ж буде небезпечним.

Графік магнітних бур на березень 2024

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Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, які можуть бути викликані викидами сонячної енергії. Ці коливання можуть впливати на роботу електромереж та супутників, а також на самопочуття людей.

Як бурі впливають на людей та як захиститися від магнітних штормів

Вплив магнітних бур на людей:

Головний біль: Це найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою та блювотою.

Зміна артеріального тиску: Магнітні бурі можуть призвести до підвищення або пониження тиску, що може бути небезпечним для людей з гіпертонією або гіпотонією.

Порушення сну: Багато людей відчувають проблеми зі сном під час магнітних бур, їм важко заснути або вони прокидаються вночі.

Зниження працездатності: Магнітні бурі можуть призвести до зниження концентрації уваги, стомлюваності, апатії.

Загострення хронічних захворювань: Люди з хронічними захворюваннями, такими як артрит, астма, серцево-судинні захворювання, можуть відчувати загострення симптомів під час магнітних бур.

Як захиститися від магнітних штормів:

Не перевтомлюйтеся фізично та емоційно.

Сон має велике значення для вашого самопочуття, особливо під час магнітних бур.

Вода допомагає виводити з організму токсини, які можуть накопичуватися під час магнітних бур.

Їжте продукти, які багаті вітамінами та мінералами, щоб підтримати імунітет.

Зменште вживання кофеїну та алкоголю: ці речовини можуть посилювати симптоми, викликані магнітними бурями.

Приймайте контрастний душ: це допоможе поліпшити кровообіг і зменшити головний біль.

Свіже повітря та фізична активність допоможуть вам краще почуватися.

Важливо: Якщо ви відчуваєте сильні симптоми під час магнітних бур, зверніться до лікаря.

Магнітні бурі не є небезпечними для життя, але вони можуть негативно впливати на самопочуття людей.

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