На території Греції знайшли рідкісну золоту застібку для сукні віком 3000 років

На зораному полі поблизу Елластона в Стаффордширі шукач скарбів Джонатан Нідем знайшов рідкісну золоту застібку для сукні. Прикраса виготовлена приблизно у 1000 році до нашої ери.

Нідем ходив з металодетектором, коли сигнал спонукав його копати глибше. Незабаром він виявив застібку, виготовлену з чистого золота.

Про це повідомляє Британський музей.

Характерний дизайн об'єкта, що складається з двох чашок, спершу змусив Нідема подумати, що це ручка від шухляди. Однак експерти встановили, що це застібка залізного віку ірландського походження. Вона є однією з семи подібних знахідок в Англії та Уельсі та однією з найкраще збережених.

Такі знахідки, як ця, оцінюються незалежно. Вони можуть бути придбані музеєм, а вторговані кошти, як правило, діляться між тим, хто знайшов, і власником земельної ділянки.

"Це те, про що ви навіть у найсміливіших мріях не могли подумати, що з вами станеться," – сказав Нідем. "Це навіть не один шанс на мільйон, а один на мільярд, щоб знайти щось подібне."

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Інші знахідки

Крім застібки, в Англії та Уельсі було знайдено інші цікаві археологічні артефакти. Наприклад, на березі Темзи в Лондоні була знайдена мініатюрна дерев'яна фігурка з двома обличчями: з одного боку – людський череп, з іншого – жіноче обличчя. Фігурку знайшла жінка на ім'я Кароліна Наннелі.

На цьому ж місці були знайдені чотки, вирізані з кістки. Вони мають пристойний вигляд і датуються приблизно 1450 роком.

Нагадаємо, у печері в Мексиці знайшли зброю, якій майже 2000 років.

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