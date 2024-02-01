Русский
Наука

На території Греції знайшли рідкісну золоту застібку для сукні віком 3000 років

Ціхоцька Марія

На території Греції знайшли рідкісну золоту застібку для сукні віком 3000 років

На зораному полі поблизу Елластона в Стаффордширі шукач скарбів Джонатан Нідем знайшов рідкісну золоту застібку для сукні. Прикраса виготовлена приблизно у 1000 році до нашої ери.

Нідем ходив з металодетектором, коли сигнал спонукав його копати глибше. Незабаром він виявив застібку, виготовлену з чистого золота.

Про це повідомляє Британський музей.

Характерний дизайн об'єкта, що складається з двох чашок, спершу змусив Нідема подумати, що це ручка від шухляди. Однак експерти встановили, що це застібка залізного віку ірландського походження. Вона є однією з семи подібних знахідок в Англії та Уельсі та однією з найкраще збережених.

Такі знахідки, як ця, оцінюються незалежно. Вони можуть бути придбані музеєм, а вторговані кошти, як правило, діляться між тим, хто знайшов, і власником земельної ділянки.

"Це те, про що ви навіть у найсміливіших мріях не могли подумати, що з вами станеться," – сказав Нідем. "Це навіть не один шанс на мільйон, а один на мільярд, щоб знайти щось подібне."

Також читайте: Вчені знайшли у Мексиці нефритову маску бога бурі 200 року нашої ери

Інші знахідки

Крім застібки, в Англії та Уельсі було знайдено інші цікаві археологічні артефакти. Наприклад, на березі Темзи в Лондоні була знайдена мініатюрна дерев'яна фігурка з двома обличчями: з одного боку – людський череп, з іншого – жіноче обличчя. Фігурку знайшла жінка на ім'я Кароліна Наннелі.

На цьому ж місці були знайдені чотки, вирізані з кістки. Вони мають пристойний вигляд і датуються приблизно 1450 роком.

Нагадаємо, у печері в Мексиці знайшли зброю, якій майже 2000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Наука