У печері в Мексиці знайшли зброю, якій майже 2000 років (фото)

Археологи в Мексиці знайшли стародавні набори мисливських знарядь, які дають нові уявлення про доісторичних людей, які населяли цей регіон.

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Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) знайшли в Куева-дель-Тесоро, відомій як "Печера скарбів", невелику печеру-галерею в Кадерейта-де-Монтес, Керетаро, Мексика, стародавні набори мисливських знарядь, пише Arkeonews.

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Інструменти включають атлатль, дерев’яні дротики та модифіковані колоди, які, ймовірно, використовувалися як багатофункціональні інструменти. За попередніми датами вони віднесені до 1 століття нашої ери.

Атлатль — це важіль для метання списа, який значно збільшує дальність і швидкість метання снарядів. Це давало доісторичним мисливцям можливість поцілити в жертву на більшій відстані, ніж при метанні голими руками.

На думку дослідників, інструменти належали суспільствам мисливців-збирачів, які заселили регіон ще в 7000 році до нашої ери. У той час численні кочові групи переселилися до напівпустельних регіонів Керетаро та Гуанахуато, про що свідчить велика кількість наскального мистецтва та розкопки доісторичних артефактів у сусідніх системах печер.

З часом деякі групи мисливців-збирачів перейшли до більш осілого сільськогосподарського способу життя, тоді як інші продовжували свої традиційні практики до останніх століть.

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