У Греції знайшли гробницю, в якій похована сім'я Олександра Македонського

Вчені з Греції та США заявили, що нарешті змогли ідентифікувати останки батька, брата та сина Олександра Великого в трьох гробницях, розташованих у Великому кургані Вергіни на півночі Греції.

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Дослідники використовували остеологічний аналіз, макрозйомку, рентгенівські знімки та анатомічні розтини стародавніх останків у поєднанні з історичними джерелами з давнього минулого. Дослідження було опубліковано в Journal of Archaeological Science: Reports.

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За їхніми висновками, гробниця I містить кістки чоловіка з пораненим коліном, а також жінку та дитину, якій на момент смерті було лише кілька днів або тижнів.

Тому вони дійшли висновку, що чоловіча фігура була царем Македонії Філіпом II, батьком Олександра Македонського, який, як відомо, кульгав. Надзвичайно малий вік немовляти також ідеально узгоджується з історією вбивства Філіпа в 336 році до нашої ери.

Гробниця II містить останки чоловіка та жінки. Автори дослідження дійшли висновку, що чоловік був королем Архідеєм, зведеним братом Олександра, а жінка – його дружиною Адеєю Еврідікою.

Нарешті, гробниця III містить останки юнака, який, як вважають, був Олександром IV, сином Олександра Великого.

Ці висновки остаточно спростовують традиційні припущення про те, що гробниця II належить Філіппу II.

Нагадаємо, що у Болгарії знайшли скарб, який ймовірно належав родині Олександра Македонського.

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