Вчені знайшли у Мексиці нефритову маску бога бурі 200 року року нашої ери

Команда археологів з Університету Тулейн у США зробила важливе відкриття під час розкопок у Чочкітамі, маловідомому археологічному місці мая в Петені, Гватемала. Вони виявили нефритову маску, яка, як вважають, належала раніше невідомому королю мая.

Відео дня

Чочкітам, датований класичним періодом мая (200-900 рр. н. е.), є об'єктом постійних досліджень. Це місце, про яке вперше повідомили в 1909 році, характеризується трьома значними монументальними групами, з'єднаними довгою центральною дамбою. Про це пише Arkeonews.

Нефрит, який високо цінували мая, мав символічне значення як оберіг як живих, так і померлих. Нефритові маски, знайдені в гробницях, часто символізували божества або предків, відображаючи багатство і вплив похованих людей.

Прорив стався у 2021 році, коли дослідження за допомогою LiDAR виявило тунель, прокопаний грабіжниками могил в ядрі царської піраміди. Під час детального дослідження археологи виявили, що зловмисники пропустили певну ділянку у внутрішній камері піраміди.

У цьому пропущеному місці дослідники виявили поховання: людський череп, кістки, прикрашені ієрогліфами, кам'яний ящик у формі труни, керамічні артефакти та поховальні приношення, включаючи горщик, устричні раковини та нефритову маску.

Різьбленням та ієрогліфами на деяких фрагментах кісток викарбувано ім'я "Іцам Кокай Бахлам". Дослідники вважають, що це ім'я може належати королю мая, який правив Чочкітамом близько 350 року нашої ери. Інтриги додає різьблення на одній з кісток, що зображує правителя, який тримає голову божества мая, дзеркально відображаючи зібрану нефритову маску.

Усі ці артефакти та кістки привезли до лабораторії Holmul Archaeological Project (HAP) для очищення та аналізу. Тут археологи ретельно склали нефритові фрагменти разом, реконструювавши цілу нефритову мозаїчну маску.

Також читайте: В Іраку виявили храм, в якому поклонялися Олександру Македонському

Провідний археолог Франциско Естрада-Беллі з Університету Тулейн і його команда використовували технологію картографування LIDAR для визначення місцезнаходження поховання. Вчені вважають, що маска, яку вони виявили, є втіленням бога бурі, якого шанували мая.

Це відкриття є значним, оскільки воно надає новий погляд на культуру мая. Воно також свідчить про те, що Чочкітам був важливим центром влади та релігії в класичному періоді.

Нагадаємо, у Греції знайшли гробницю, в якій похована сім'я Олександра Македонського.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!