На марокканському пляжі виявили сліди людських ніг віком 90 000 років (фото)

Археологи виявили сліди, які датуються 90 000 років тому. Знахідка була зроблена на пляжі в Лараш, Марокко.

Використовуючи оптично стимульоване люмінесцентне датування, передовий метод, який встановлює останній вплив тепла або сонячного світла на певні мінерали, команда змогла визначити вік. Група Homo sapiens, яка складалася з кількох поколінь, ходила по пологому пляжу, повідомляє Euronews.

Дослідники виявили 85 відбитків ніг на двох стежках. Їх приписують принаймні п’яти людям льодовикового періоду, що охоплюють різні вікові групи від дітей і підлітків до дорослих.

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Попри триваючу ерозію, яка загрожувала довговічності археологічної пам’ятки, сліди, ймовірно, збереглися завдяки сприятливому плануванню пляжу і погодним хвильовим умовам.

Тепер дослідники прагнуть з’ясувати, чому група льодовикового періоду перебувала на пляжі, шляхом подальшого аналізу, включаючи дослідження різних печер уздовж південного узбережжя Лараша.

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