Ми всі помилялися: експерти сказали, як правильно мити ноги

Щоденне миття тіла забезпечує не лише гігієну, а й дозволяє оздоровитися, особливо якщо ви приймаєте контрастний душ. Але зазвичай під час душу людина не приділяє достатньої уваги своїм ступням – оскільки вони й так постійно у воді, то вважається, що ноги самі собою миються.

Експерти з IFLScience зауважують: якщо ви хочете мати здорові ноги, то повинні правильно їх мити. Зокрема, не забувати про кожен палець на нозі.

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"Наші ноги живуть важко – вони перебувають постійно у шкарпетках та взутті, несуть на собі вагу нашого тіла. Як і решта нашого тіла, вони мають свої унікальні захворювання, мабуть, найпоширенішим з яких є "стопа атлета" (Tinea pedis) – це різновид стригучого лишаю, яка виникає, коли на ваших ногах є дуже заразні колонії дріжджових грибків", – зауважили фахівці.

Зазначається, що навіть невелике розростання цих грибків може призвести до появи неприємного запаху. А якщо грибки почнуть прогресувати, то на ступнях можуть почати з’являтися везикули, лущення та тріщини.

Ці розриви на шкірі роблять вас вразливими до інфекцій, які можуть стати серйозними, якщо їх не лікувати, тому підтримувати здоров’я ніг у відмінному стані корисно для всього організму.

Видання пише, що здоров'я ніг починається з правильного миття. І просто перебування під душем у мильній воді для гігієни ніг недостатнє.

З посиланням на інформацію Центру з контролю та профілактики захворювань зазначається, що під час миття ніг потрібно натирати ступні милом та промилювати пальці й шкіру між ними. Після миття важливо висушувати ноги.

Також важливо вчасно зрізати нігті на ногах й прочищати їх спеціальною дерев'яною паличкою.

Важливо міняти шкарпетки принаймні раз на день.

А якщо ви помітили неприємний запах, який походить від ваших ніг, чи якщо на ступнях з'являються тріщини та рани, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, оскільки це може бути ознакою грибкового захворювання.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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