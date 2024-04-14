Можна обійтись без крохмалю: як загустити рідке варення для начинки випічки

Іноді, коли ви любите часто пекти щось солоденьке, може статися, що у вашому холодильнику залишилось варення рідкої консистенції. Якщо воно вже не приваблює членів сім’ї, то не варто зволікати з його використанням.

Якщо ви замислюєтесь, як можна застосувати рідке варення або зробити його більш густим, команда UAportal разом з Ukr.Media підготували для вас корисний лайфхак. Цей метод допоможе загустити джем, після чого його можна буде використовувати як начинку для будь-якої випічки.

Як загустити варення за допомогою манки

Виливаємо варення у каструлю, злегка підігріваємо та додаємо трохи манної крупи. Кількість манки регулюється залежно від кількості варення та бажаної консистенції. Як правило, використовують близько чайної ложки на кожні 200 мл джему. Ретельно перемішуємо.

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Залишаємо суміш на 20 хвилин. Після цього доводимо до кипіння та варимо, не перестаючи помішувати, протягом 1-2 хвилин.

Після варіння даємо охолонути – і готово!

Таке варення ідеально підходить для начинки пирогів, пиріжків, рогаликів або булочок. Воно вийде густим і не розтечеться.

Манна крупа буде абсолютно непомітною у начинці.

І не потрібно використовувати крохмаль чи пектин. Все дуже легко та просто!

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як приготувати варення з мандаринів.

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