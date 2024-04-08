Забудете про сльози: досвідчені господині поділились лайфхаками з нарізки цибулі

Багато хто вважає, що нарізання цибулі – це один з найнеприємніших процесів на кухні, адже він часто закінчується сльозами. Існує кілька перевірених методів, які допоможуть вам подрібнити цибулю і ваші очі при цьому не будуть на мокрому місці.

Команда UAportal розповідає певні хитрощі, які дозволяють вберегти очі від утворення сліз під час різання цибулі. Цими корисними лайфхаками поділились на сайті Meta.

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Як не плакати під час різання цибулі

Перший метод: щоб уникнути сліз під час різання цибулі, спробуйте її заморозити. Відправте овоч на пів години до морозильника перед тим, як почати нарізання. Низькі температури уповільнюють активність ферментів, які відповідають за вироблення подразливих речовин.

Другий метод: нарізайте цибулю під струменем води. Вода допомагає вимивати сірковмісні сполуки, які вивільняються при різанні та спричиняють сльози. Використовуйте лише гострі ножі, адже тупі можуть пошкодити клітини овоча, що призведе до ще більшого виділення подразників.

Третій метод: спочатку наріжте цибулю на великі шматки та залиште їх у холодильнику на деякий час, наприклад, на годину. Це допоможе зменшити кількість подразників. Після охолодження можна подрібнити цибулю до потрібного розміру.

Раніше ми розповідали, чому цибуля змушує нас плакати з наукової точки зору.

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