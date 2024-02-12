Чому цибуля швидко псується: ви будете здивовані

Всі ми знаємо те розчарування, коли доводиться викидати зіпсовані продукти. Цибуля - один із овочів, який найчастіше псується, якщо не знати, як правильно його зберігати. Багато хто вважає, що холодильник - це ідеальне місце для зберігання цибулі, адже там вона захищена від світла, вологи та комах. Проте, це хибна думка.

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Про це пише pixelinform.

Цибуля - теплолюбний овоч, і низькі температури їй шкодять. У холодильнику вона починає виділяти більше соку, який, власне, і змушує нас плакати при нарізці, а також робить її більш гострою та ароматною.

Крім того, сік цибулі містить сульфіди, які сприяють розвитку грибкових інфекцій, що призводить до псування овоча.

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Як правильно зберігати цибулю?

Ідеальне місце для зберігання цибулі:

Сухе

Темне

Прохолодне

З гарною вентиляцією

Варіанти зберігання:

Спеціальні сітки або кошики

Плетені кіски

Мішки з натуральних матеріалів

Важливо:

Не зберігайте цибулю поруч з фруктами,які виділяють етилен (наприклад, яблука),адже це прискорює її дозрівання та псування.

Регулярно перевіряйте цибулю та видаляйте будь-які зіпсовані екземпляри,щоб вони не заразили інші.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете значно довше зберегти свіжість та якість цибулі.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно зберігати продукти в холодильнику.

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