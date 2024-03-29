Чому цибуля змушує нас плакати: що каже наука

На перший погляд, цибуля здається нешкідливим овочем. Проте, коли ми її ріжемо, з'являються сльози, печіння в очах і нежить. Це не просто емоційна реакція, а результат хімічної атаки, яку цибуля використовує для захисту.

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У 2010 році хімік Ерік Блок пояснив, що цибуля використовує хімічні речовини, щоб захиститися від тварин, які можуть її з'їсти. Коли ми ріжемо цибулю, пошкоджуються її клітини, що запускає каскад хімічних реакцій.

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Як цибуля змушує нас плакати:

Амінокислота: З пошкоджених клітин вивільняється амінокислота S-1-пропеніл-L-цистеїнсульфоксид.

Реакція з водою: Ця амінокислота вступає в реакцію з водою та ферментами, утворюючи 1-пропенілсульфенову кислоту.

Пропанетіальний S-оксид: 1-пропенілсульфенова кислота розкладається на газ пропанетіальний S-оксид.

Сірчана кислота: Пропанетіальний S-оксид вступає в реакцію з водою, утворюючи сірчану кислоту. Сірчана кислота дратує рогівку, що викликає рефлекторні сльози.

Як нарізати цибулю без сліз

Професор Блок, визнаний хімік, розкриває секрет розчинності хімічної речовини, яка відповідає за наші сльози. Ця молекула дуже швидко переходить у газову фазу, легко розчиняється у воді, і вона відома своєю здатністю викликати сльози. Тож, якщо ви хочете уникнути цього ефекту, Блок рекомендує декілька простих порад.

По-перше, охолодіть цибулю перед нарізанням, це допоможе зменшити її "летючість". Крім того, використання кухонної витяжки для видалення парів або нарізання цибулі під водою також можуть бути ефективними методами.

Хоча існують більш винахідливі методи, такі як нарізання цибулі під водою або з затиснутим між зубами сірником, вони, на жаль, майже не працюють.

Ріпчаста цибуля є популярним інгредієнтом у багатьох стравах, але як її почистити та нарізати без сліз. UAportal розповідає про 15 дієвих методів.

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