Як приготувати варення з мандаринів: найпростіший рецепт

Мандарини – це соковиті та ароматні цитрусові, які дуже популярні взимку. З них можна приготувати не лише смачний компот, але й варення. Цей десерт чудово поєднується як із солодкими, так і з солоними стравами.

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Для приготування варення з мандаринів потрібно вибрати стиглі та соковиті плоди, пише ukr.media. Вони повинні бути важкими, пружними на дотик, а шкірка повинна добре прилягати до м’якуша, але легко зніматися.

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Приготування варення з мандаринів

Інгредієнти:

1 кг мандаринів;

400-600 г цукру;

спеції за бажанням (кориця, кардамон, аніс, гвоздика, шафран, мускатний горіх, ваніль).

Приготування:

Мандарини вимийте, очистите від шкірки, видаліть білу плівку. Розділіть плоди на часточки, наріжте їх на дрібні шматочки і викладіть у каструлю з товстим дном. Засипте фрукти цукром. Увімкніть вогонь і постійно помішуйте вміст каструлі, доки не утвориться більш-менш однорідна маса. Масу, що вийшла, процідіть через дрібне сито або марлю. Поверніть все в каструлю і варіть, поки суміш не загусне (приблизно 30-45 хвилин). За 15 хвилин до закінчення приготування додайте спеції, якщо хочете. Готове варення розкладіть по стерилізованим банкам та пастеризуйте.

Варення з мандаринів із шкіркою

Інгредієнти:

1 кг мандаринів (з щільно прилеглою шкіркою);

1 кг цукру;

100 мл води.

Приготування:

Мандарини добре вимийте, витріть їх насухо. Наріжте їх тоненькими кружальцями. Для сиропу змішайте цукор зі 100 мл води, покладіть у каструлю, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин. Опустіть мандаринові кружки у сироп. Доведіть на сильному вогні до кипіння, зменште вогонь до мінімуму та варіть 3 хвилини. Знімайте піну, якщо вона утвориться. Зніміть з вогню і залиште остигати на 2 години. Повторіть пункт 4 ще тричі. Влийте варення у стерилізовані банки і за бажання закатайте.

Поради

Щоб варення вийшло густішим, можна додати трохи крохмалю. Для цього потрібно розвести 1 столову ложку крохмалю в 1 столовій ложці води і влити в варення за 5 хвилин до закінчення приготування.

Для аромату можна додати до варення ванілін, корицю або інші спеції.

Готове варення можна зберігати в холодильнику до 1 року.

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