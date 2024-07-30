Чи можна водію жовтого авто піти на обгін у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Червоний та синій автомобілі їдуть прямо, а водій жовтого має намір їх обігнати. Зробити маневр він збирається по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною.

Чи дозволено водію жовтого авто випередження у такій ситуації? Про це розповіли pdr2024tests.

Згідно з пунктом 11.8 ПДР, по трамвайній колії попутного напрямку дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою.

Також дозволено рух у випадку випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на колію.

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У задачі не наведено жодних знаків, тому маневр водію жовтого авто ніби-то дозволений. Однак, дорога має дві смуги для руху в одному напрямку.

У такому випадку, проїзної частини для випередження достатньо. Тому водій жовтого авто мусить почекати, коли водій синього автомобіля звільнить смугу, по якій можна буде виконати випередження.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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