Хто з водіїв обрав правильну траєкторію для повороту ліворуч: задача на знання ПДР (відео)

Водій білого авто збирається повернути ліворуч з трамвайних колій, а водій жовтого автомобіля – з проїжджої частини. На перехресті немає знаків, що забороняють поворот ліворуч.

Хто з водіїв обрав правильну траєкторію для повороту ліворуч? Про це розповіли pdr2024tests.

Згідно з пунктом 11.8 ПДР, поворот ліворуч, або розворот, повинні виконуватися з трамвайних колій попутного напрямку, розташованих на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачає дорожній знак 5.16, або знак 5.18, або розмітка 1.18.

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У задачі показані тільки одні трамвайні колії, а напрямок руху трамвая невідомий. Тому поворот з них у такому випадку забороняється.

Правильну траєкторію для маневру обрав водій жовтого авто. Він розташувався лівіше на смузі.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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