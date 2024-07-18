Чи можна водію синього авто піти на обгін у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Водій синього автомобіля має намір обігнати водія червоного. Однак обгін є небезпечним маневром, який заборонено виконувати у певних місцях.

Чи дозволено водію синього автомобіля обігнати червоне авто у такій ситуації? Про це розповіли pdr2024tests.

У задачі наведено знак 1.23.3 "Прилягання другорядної дороги". Він попереджає про наближення до перехрестя.

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Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено виконувати на перехресті. Однак обгін можна виконати, якщо він буде завершений до перехрестя.

Таким чином, водій синього автомобіля не порушить ПДР, якщо встигне завершити обгін до перехрестя.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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