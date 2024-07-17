Хто з водіїв порушує правила на цьому повороті: задача на знання ПДР (відео)

На перехресті водії зеленого та білого автомобілів мають намір повернути ліворуч. Обидвоє заїжджають з другорядної дороги.

Хто з водіїв порушує ПДР? Про це розповіли pdr2024tests.

Про другорядну дорогу свідчить знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу". На трасі жодних інших автомобілів немає.

Рухатися далі зеленому та білому автомобілю нічого не перешкоджає. Перед ними встановлений знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Читайте також: Хто з водіїв проїде першим у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч чи ліворуч, у тому числі у напрямку головної дороги, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Водій зеленого автомобіля зайняв крайнє ліве положення, а водій білої машини залишився на правій смузі, тому саме він є потенційним порушником.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!