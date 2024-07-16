Хто з водіїв проїде першим у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перетину перехресть.

Хто з водіїв має перевагу та проїде перехрестя першим? Про це розповіли pdr2024tests.

Помилково може здатися, що через відсутність розмітки легковик їде другорядною дорогою. Однак наявність горизонтальної розмітки не визначає статусу дороги.

У задачі відсутні знаки пріоритету, або знаки, які свідчать, що легковик заїжджає з прилеглої території, тому має поступитися дорогою. Зелений автомобіль, як і вантажівка, рухається по асфальту, а не ґрунтовій дорозі.

Читайте також: Хто з водіїв має перевагу руху у ситуації з такою перешкодою: задача на знання ПДР (відео)

Отже у задачі наведено нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Таким чином транспортні засоби мають роз'їхатися за правилом "правої руки" – надати перевагу руху транспортному засобу, що наближається праворуч.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!