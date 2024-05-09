Чи можна водію залишити авто на стоянку у такому місці: задача на знання ПДР (відео)

Чимало водіїв порушують ПДР під час паркування у невідведених для цього місцях. Зокрема, так стається через ігнорування знаків та дорожньої розмітки.

Чи дозволено водію залишити автомобіль на стоянку в такому місці? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Знаків, що забороняють стоянку, чи зупинку, немає. Однак у прикладі присутня дорожня розмітка 1.10.1.

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Такий тип розмітки забороняє стоянку транспортних засобів. Тому в наведеному прикладі стоянка для водія заборонена.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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