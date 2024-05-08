З якого боку водій може виконати об'їзд перешкоди: задача на знання ПДР (відео)

Під час об'їзду перешкод деякі водії порушують ПДР. Зокрема, так стається через незнання правил.

З якого боку водію дозволено виконати об'їзд перешкоди? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

З лівого боку нанесена дорожня розмітка 1.1, вона поділяє транспортні потоки протилежних напрямків і позначає межі смуг руху.

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Як вийняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати таку лінію для об'їзду нерухомої перешкоди.

Відповідно, у цій ситуації водій може об'їхати перешкоду з будь-якого боку.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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