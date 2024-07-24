Чи можна водію білого авто піти на обгін у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Водій білого автомобіля планує виконати обгін трактора. Ділянка траси не облаштована дорожніми знаками.

Чи дозволений у такій ситуації обгін? Про це розповіли pdr2024tests.

Варто звернути увагу на розмітку. Згідно з розділом ПДР 34, переривчаста лінія розмітки 1.6 та стріли розмітки 1.19 у цьому випадку не забороняють обгін.

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Однак остаточне рішення щодо обгону водій завжди має ухвалювати з урахуванням низки обставин. Зокрема, йдеться про співвідношення швидкості руху транспортних засобів.

За ситуацією, наведеною в задачі, правильна відповідь – обгін не заборонено.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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