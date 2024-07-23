Хто з водіїв мусить поступитися дорогою у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Водії двох автомобілів повертають ліворуч, однак траєкторії руху перетинаються. Отже, один з них має поступитися дорогою, згідно з правилами дорожнього руху.

Хто з водіїв зобов'язаний поступитися дорогою за такої ситуації? Про це розповіли pdr2024tests.

Водій таксі виїжджає з житлової зони. Про це свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".

Згідно з пунктом 10.2 ПДР, виїжджаючи з житлової зони, дворів, місць стоянки, АЗС та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по ній. Однак у задачі зустрічний роз'їзд ускладнено через дорожні конуси, що розставлені на шляху червоного автомобіля.

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Через це водій червоного авто при повороті опиниться на смузі зустрічного руху. Згідно з пунктом 13.4 ПДР, якщо зустрічний роз'їзд затруднений, то водій, на смузі якого є перешкода, повинен дати дорогу.

Отже, у цій ситуації, попри те, що водій таксі виїжджає з прилеглої території, дорогу мусить дати водій червоного автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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