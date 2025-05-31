Чи можна включати яблука до раціону собак: відповідь ветеринарів

Яблука — хрусткі, соковиті, ароматні. Їх додають у випічку, салати, роблять з них компоти або просто їдять свіжими. А що робити, якщо ваш пес пильно дивиться на скибку яблука у вашій руці?

Чи можна поділитися фруктовим смаколиком з чотирилапим другом — розповідаємо далі. Про це пише Martha Stewart.

Так, собакам можна їсти яблука. Це низькокалорійне джерело клітковини, вітамінів і антиоксидантів. Однак фрукт має бути лише частиною ласощів, а не основним джерелом харчування. Ветеринари рекомендують, щоб перекуси, включно з фруктами, складали не більше ніж 10% від добового раціону собаки.

Як правильно давати яблука собаці

Щоб яблуко пішло на користь, дотримуйтеся простих правил:

Не очищуйте шкірку — у ній багато клітковини та поживних речовин.

— у ній багато клітковини та поживних речовин. Видаляйте серцевину та насіння . Насіння містить амігдалін, який у шлунку може вивільняти ціанід — токсичну речовину.

. Насіння містить амігдалін, який у шлунку може вивільняти ціанід — токсичну речовину. Нарізайте невеликими шматочками , які відповідають розміру вашого собаки.

, які відповідають розміру вашого собаки. Без добавок. Уникайте додавання цукру, спецій чи меду — для тварини це зайве.

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Можливі ризики: на що звертати увагу

У деяких собак можуть виникнути алергічні реакції або харчова непереносимість. Якщо ви вперше даєте яблуко, уважно стежте за станом улюбленця.

Можливі симптоми реакції:

свербіж або почервоніння шкіри;

набряк морди;

кропив’янка;

блювота чи діарея;

зниження апетиту;

утруднене дихання.

При появі подібних симптомів слід негайно звернутися до ветеринара. У деяких випадках це може бути анафілаксія — небезпечна для життя реакція.

Яблука можуть бути корисним і смачним доповненням до раціону собаки, якщо дотримуватися правил і не перевищувати дозу. Вони підходять для здорових собак без проблем із травленням, але перед подачею нового продукту краще проконсультуватися з ветеринаром.

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