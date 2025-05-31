Чи можна включати яблука до раціону собак: відповідь ветеринарів
Яблука — хрусткі, соковиті, ароматні. Їх додають у випічку, салати, роблять з них компоти або просто їдять свіжими. А що робити, якщо ваш пес пильно дивиться на скибку яблука у вашій руці?
Чи можна поділитися фруктовим смаколиком з чотирилапим другом — розповідаємо далі. Про це пише Martha Stewart.
Так, собакам можна їсти яблука. Це низькокалорійне джерело клітковини, вітамінів і антиоксидантів. Однак фрукт має бути лише частиною ласощів, а не основним джерелом харчування. Ветеринари рекомендують, щоб перекуси, включно з фруктами, складали не більше ніж 10% від добового раціону собаки.
Як правильно давати яблука собаці
Щоб яблуко пішло на користь, дотримуйтеся простих правил:
- Не очищуйте шкірку — у ній багато клітковини та поживних речовин.
- Видаляйте серцевину та насіння. Насіння містить амігдалін, який у шлунку може вивільняти ціанід — токсичну речовину.
- Нарізайте невеликими шматочками, які відповідають розміру вашого собаки.
- Без добавок. Уникайте додавання цукру, спецій чи меду — для тварини це зайве.
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Можливі ризики: на що звертати увагу
У деяких собак можуть виникнути алергічні реакції або харчова непереносимість. Якщо ви вперше даєте яблуко, уважно стежте за станом улюбленця.
Можливі симптоми реакції:
- свербіж або почервоніння шкіри;
- набряк морди;
- кропив’янка;
- блювота чи діарея;
- зниження апетиту;
- утруднене дихання.
При появі подібних симптомів слід негайно звернутися до ветеринара. У деяких випадках це може бути анафілаксія — небезпечна для життя реакція.
Яблука можуть бути корисним і смачним доповненням до раціону собаки, якщо дотримуватися правил і не перевищувати дозу. Вони підходять для здорових собак без проблем із травленням, але перед подачею нового продукту краще проконсультуватися з ветеринаром.
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