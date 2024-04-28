Чи можна їсти кисломолочний сир, якщо у вас високий тиск: відповідь науковців
Сир -– це не лише смачний продукт, але й джерело цінного білка. Проте, багато його сортів містять багато солі, що може негативно впливати на людей з гіпертонією.
Чи можна їсти сир при високому тиску? Відповідь – так, але з розумом! Ось декілька порад з сайту nv.ua, як зробити сир частиною здорового раціону. Їжте сир з розумом і насолоджуйтесь його смаком без шкоди для здоров'я.
Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути
- Вибирайте сири з низьким вмістом натрію. Існує багато сортів сиру, які містять менше 100 мг натрію на порцію.
- Їжте сир невеликими порціями. 30 г сиру - це вже одна порція, яка містить близько 20% добової норми кальцію.
- Збалансуйте сир іншими продуктами. Додайте до сиру свіжі овочі, зелень або цільнозерновий хліб, щоб отримати комплекс корисних речовин.
- Готуйте сирні страви самостійно. Так ви зможете контролювати кількість солі та інших інгредієнтів.
Які сорти сиру підходять людям з гіпертонією?
- Рікотта: Цей сир містить мало жиру та натрію, а також багатий на кальцій.
- Творог: Творог – це ще один чудовий варіант з низьким вмістом натрію та високим вмістом білка.
- Фета: Сир фета з низьким вмістом натрію можна використовувати в салатах або як начинку для фаршированих перців.
- Моцарелла: Моцарелла з низьким вмістом натрію – це хороший вибір для піци, макаронних виробів або салатів.
Пам'ятайте:
- Консультація з лікарем – це найкращий спосіб дізнатися, які продукти харчування підходять саме вам.
- Важливо не лише вибирати сир з низьким вмістом натрію, але й обмежувати загальне споживання солі протягом дня.
- Здоровий раціон – це лише один із компонентів контролю артеріального тиску. Не забудьте також про регулярні фізичні вправи та відсутність шкідливих звичок.
Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!