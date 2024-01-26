Мозок буде здоровим: лікарка назвала два продукти, які потрібно додавати до ранкової яєшні

З віком ризик когнітивних проблем зростає. На щастя, є багато простих речей, які ви можете робити щодня, щоб підтримувати здоров’я свого мозку. Одна з найкращих речей, яку ви можете зробити, це віддати перевагу здоровій дієті.

Два інгредієнти, які можуть особливо допомогти зберегти здоров’я мозку, – це брокколі та насіння чіа. Ці два інгредієнти є багатим джерелом поживних речовин, які корисні для мозку, таких як антиоксиданти, вітамін К, омега-3 жирні кислоти та клітковина, пише shefinds з посиланням на інформацію нейробіолога Патрісію Гранек.

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Брокколі містить антиоксиданти, які можуть допомогти зменшити окислювальний стрес, пов’язаний із погіршенням когнітивних функцій із віком. Брокколі також є хорошим джерелом вітаміну К, який відіграє роль у формуванні сфінголіпідів, типу жиру, щільно упакованого в клітинах мозку.

Насіння чіа багате на омега-3 жирні кислоти, які є важливими для здоров’я мозку. Омега-3 жирні кислоти сприяють підтримці нормальної функції мозку та можуть допомогти покращити пам’ять і когнітивні здібності.

Як можна включити брокколі та насіння чіа у свій раціон?

Один простий спосіб зробити це – додати їх до ранніх яєць. Брокколі можна злегка приготувати на пару, а потім дрібно нарізати. Насіння чіа можна подрібнити, щоб вони були більш біодоступними.

Щоб приготувати цю страву, розбийте яйця в миску середнього розміру. Додайте дрібно нарізану брокколі та мелене насіння чіа. Додайте щіпку солі та часниковий порошок для смаку. Добре збийте суміш, а потім готуйте її на середньому вогні, як яєчню або омлет.

Ця страва є смачним і поживним способом отримати користь від брокколі та насіння чіа для здоров’я мозку.

Незалежно від того, як ви вирішите їх включити у свій раціон, брокколі та насіння чіа – це два чудових способи допомогти зберегти здоров’я мозку та когнітивні функції.

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