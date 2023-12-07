Потужна магнітна буря вдарить по Землі: стала відома дата

Нині на Землі після потужного сонячного спалаху триває магнітна буря силою у чотири бали. Вже незабаром її потужність зросте до червоного рівня небезпеки.

На сайті сервісу контролю за космічною погодою Meteoagent зазначається, що нині потужність геомагнітних коливань становить 4 бали (помаранчевий рівень), однак вже 9 грудня сила геомагнітних штормів сягне К-індексу 6.

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Потужні магнітні бурі можуть впливати на метеозалежних людей та осіб з хронічними захворюваннями. Зокрема, шторми можуть призвести до погіршення самопочуття.

Що робити, аби зменшити вплив магнітної бурі на організм людини:

дотримуйтесь режиму дня, сну, відпочинку;

зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, позбавлять від стресу і погодної залежності;

виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби;

уникайте емоційних стресів та перенапруги;

відмовтесь від кави, цигарок, алкоголю;

дотримуйтесь помірності в дієті, відмовтесь від жирної та смаженої їжі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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