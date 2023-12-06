На Сонці утворилась гігантська 'діра': розмір прірви перевищує площу Землі у 60 разів

На Сонці утворилася величезна корональна діра, яка спрямована прямо на Землю. Діра, яка є темнішою і менш щільною, ніж навколишня плазма, виникла поблизу екватора Сонця 2 грудня і досягла максимальної ширини приблизно 800 000 кілометрів протягом 24 годин.

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Експерти спочатку передбачили, що ця остання діра може спровокувати помірну (G2) геомагнітну бурю, яка може призвести до відключення радіозв’язку та сильних полярних сяйв протягом наступних кількох днів. Однак сонячний вітер був менш інтенсивним, ніж очікувалося, тому шторм, що виник, поки що був лише слабким (G1). Але полярні сяйва все ж можливі у високих широтах, пише space.

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Незрозуміло, як довго діра залишатиметься на сонці, але за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), попередні корональні діри тривали більше одного оберту Сонця (27 днів). Однак незабаром діра повернеться від Землі.

Корональні діри виникають, коли магнітні поля, які утримують Сонце, раптово відкриваються, в результаті чого вміст верхньої поверхні Сонця витікає у вигляді сонячного вітру. Корональні діри виглядають як темні плями, оскільки вони холодніші та менш щільні, ніж навколишня плазма.

За даними NOAA, потоки випромінювання від корональних дір є набагато швидшими, ніж звичайний сонячний вітер, і часто викликають збурення в магнітному щиті Землі, відомі як геомагнітні бурі. Остання корональна діра, яка з’явилася на сонці, виникла в березні, викликала найпотужніший геомагнітний шторм, який обрушився на Землю за понад шість років.

Сонячна активність зростає цілий рік, оскільки Сонце наближається до вибухового піку свого приблизно 11-річного сонячного циклу, відомого як сонячний максимум. Однак, дивним чином, нова гігантська корональна діра не повинна бути частиною цього збільшення сонячної активності.

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Корональні діри можуть виникнути в будь-який момент протягом сонячного циклу, але насправді вони більш поширені під час сонячного мінімуму. Коли вони з’являються під час сонячного максимуму, вони зазвичай розташовані біля полюсів Сонця, а не біля екватора. Тому залишається загадкою, як така величезна діра відкрилася біля екватора, коли Земля так близько до сонячного максимуму.

Нещодавній сплеск сонячної активності, ймовірно, є ознакою того, що ми знаходимося прямо на порозі сонячного максимуму. У жовтні вчені переглянули свої прогнози сонячного циклу і тепер передбачають, що вибуховий пік може початися на початку 2024 року.

Нагадаємо, раніше вчені винайшли спосіб долетіти до Марсу лише за 45 днів замість одного року.

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