Потужна магнітна буря триватиме 5 діб: як вберегтися від геомагнітного шторму

На Землі триває потужна магнітна буря, що розпочалася ще 1 грудня. Вона має червоний рівень небезпечності через вплив на магнітосферу Землі.

Як повідомляється на сайті Meteoagent, у неділю, 3 грудня сила ударів становить 5 балів, а вже у понеділок, 4 грудня, неомагнітні коливання посиляться до К-індексу-6. Наступного дня буря трохи стихне, проте залишиться потужною – прогнозується К-індекс 5.

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З 5 по 6 грудня триматимуть геомагнітні шторми силою у чотири бали. Попередній прогноз свідчить, що наступні потужні магнітні бурі можуть статися 12 грудня.

Така інтенсивність є майже непомітною для здорової людини, проте матиме вплив на метеозалежних людей та тих, у кого ослаблений організм. Зокрема, люди з травмами, із хворобами опорно-рухового апарату, судинної та ендокринної систем, хронічними захворюваннями нервової та травної систем можуть відчути загальне погіршення самопочуття.

Що робити, аби зменшити вплив магнітної бурі на організм людини:

дотримуйтесь режиму дня, сну, відпочинку;

зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, позбавлять від стресу і погодної залежності;

виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби;

уникайте емоційних стресів та перенапруги;

відмовтесь від кави, цигарок, алкоголю;

дотримуйтесь помірності в дієті, відмовтесь від жирної та смаженої їжі.

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