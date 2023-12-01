Календар магнітних бур на грудень 2023: коли небезпечні дати

Останній місяць 2023 року обіцяє бути активним відносно геомагнітних коливань. Завдяки потужній активності Сонця вже 1 грудня К-індекс магнітної бурі сягне 7 балів з 9 можливих.

Відео дня

Згідно з даними центру Meteoagent, 2 грудня геомагнітні коливання стихнуть до 5 балів, проте ще можуть бути небезпечними для метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями.

Читайте також: Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія

Під час потужних геомагнітних коливань метеозлежні можуть відчути неприємні симптоми, такі як головний біль, втома, безсоння, порушення серцевого ритму, стрибки артеріального тиску, запаморочення, депресивні стани тощо.

Календар магнітних бур на грудень 2023 (попередні показники):

3 грудня – спокійна геомагнітна ситуація

4 грудня – чотирибальна буря

5 грудня – п'ятибальний шторм

6 та 7 грудня – чотирибальні коливання магнітосфери

8-11 грудня – період затишшя

12 грудня – чотирибальна буря

13-17 грудня – період спокою

18 грудня – п'ятибальні удари

19-20 грудня – зелений рівень, безпечний

21 грудня – червоний рівень, К-індекс 5

22-23 грудня – бурі середньої інтенсивності

З 24 по 31 грудня попередньо бур не прогнозується.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!