Рекордно потужна магнітна буря вдарить по Землі: як захиститися

Потужні геомагнітні шторми, що тривають на Землі від 29 листопада, значно посиляться. У п'ятницю, 1 грудня, сила магнітних бур сягне червоного К-індексу 7 (максимальні значення становлять 9 балів).

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Згідно з даними центру Meteoagent, 2 грудня геомагнітні коливання стихнуть до 5 балів, проте ще залишатимуться небезпечними для метеозалежних людей.

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Попередній прогноз магнітних бур на грудень 2023

1 грудня – K-Index 7

2 грудня – K-Index 5

3 грудня – K-Index 2

4 грудня – K-Index 4 (буря середньої інтенсивності)

5 грудня – K-Index 5 (високий рівень)

6 грудня – K-Index 4 (середній рівень)

7 грудня – K-Index 4

З 8 по 11 грудня – штормів не передбачається.

12 грудня очікується чотирибальна магнітна буря, яка може повторитися 18 числа.

19 грудня очікується потужний геомагнітний шторм силою у 5 балів. А в період з 22 по 24 грудня сила ударів спаде до 4 балів.

Вплив магнітних бур на людей

Під час потужних геомагнітних коливань люди можуть відчути такі симптоми:

Головний біль

Втома

Безсоння

Порушення серцевого ритму

Зниження артеріального тиску

Запаморочення

Депресія

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, зверніться до лікаря.

Як вберегти здоров'я під час магнітної бурі:

Зменшіть фізичні навантаження.

Магнітні бурі можуть викликати втому та слабкість, тому краще уникати важких фізичних навантажень.

Дотримуйтесь здорового способу життя.

Здорове харчування, достатній сон та регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити імунітет та зменшити вплив магнітної бурі на організм.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

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