Штормитиме дві доби поспіль: на Землі посилиться магнітна буря червоного рівня

На Землі триває потужна магнітна буря червоного рівня, яка почалася 29 листопада. Вона закінчиться лише 1 грудня, однак посилить свою силу до К-індексу 6.

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Згідно з даними центру Meteoagent, 30 листопада, у четвер, сила геомагнітних ударів становитиме 5 балів. А вже наступного дня сила магнітних бур зросте до 6 балів.

Затишшя настане 2 та 3 грудня, а от 4 грудня виникнуть нові шторми – спочатку чотирибальні, а потім сягнуть К-індексу 5.

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Зазначимо, що прогноз сонячних і геомагнітних бур розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Графік може змінюватися у залежності від "поведінки" та активності Сонця.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відобразитися на здоров'ї.

Як захистити організм від дії магнітної бурі

Для убезпечення від негативних наслідків магнітних бур, необхідно дотримуватися деяких правил здорового способу життя. Ці дії допоможуть навіть метеозалежним людям легше перенести це космічне явище.

Не перевантажуйте себе. Якщо ви відчуваєте сильну слабкість, яка стоїть на заваді вашим планам, то спробуйте спростити ці задачі. Зробіть відпочинок, якщо це можливо.

Частіше бувайте на свіжому повітрі й регулярно провітрюйте кімнату.

Відновлюйте водний баланс та слідкуйте за харчуванням. Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої їжі, а також від фастфуду.

Відмовтеся від кави, алкоголю, енергетичних напоїв і сигарет.

По можливості уникайте стресу і конфліктних ситуацій. Менше нервуйте.

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