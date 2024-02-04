Потужна магнітна буря почала бити по Землі: шторми триватимуть дві доби

У неділю, 4 лютого, Не Землі почалася потужна магнітна буря силою у 4 бали. Подібні геомагнітні шторми можуть впливати на метеозалежних людей та на осіб з хронічними захворюваннями.

За даними Meteoagent, у понеділок, 5 лютого, геомагнітні коливання будуть доволі потужними та сягнуть К-індексу 5 (максимальний показник – 9).

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Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, яке може тривати від кількох годин до кількох днів. Ці явища впливають на роботу систем зв'язку та людський організм.

Що відбувається з людиною під час магнітних бур

Здебільшого, магнітні бурі можуть спричинити дискомфорт для метеозалежних людей. У чутливих людей проявляються такі симптоми:

головний біль та запаморочення;

дратівливість та пригнічений настрій;

підвищення чи зниження тиску;проблеми зі сном;

біль у суглобах;

апатія та тривога;

депресія, причини для якої немає;

порушення в роботі серцево-судинної системи;

загострення хронічних захворювань.

Як пережити магнітні бурі

Щоб захистити себе від впливу магнітних бур, метеочутливим людям слід завчасно подбати про своє здоров'я. Фахівці, зокрема, радять:

Зробити перерву у фізичній активності, щоб знизити навантаження на серце.

Приймати контрастний душ, щоб підтримати кровоносні судини у тонусі.

Прибрати зі свого раціону солону, смажену та гостру їжу, щоб знизити навантаження на печінку та нирки.

Пийте більше води.

Приймати легкі седативні препарати, щоб знизити рівень стресу.

Бути обережнішими за кермом.

Не варто курити та вживати алкоголь хоча б за 3 дні до настання несприятливого періоду.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

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