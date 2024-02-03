Наближається дводенна магнітна буря: коли небезпечний період

У суботу, 3 лютого, геомагнітне поле Землі обіцяє бути спокійним, однак вже завтра, у неділю, почнеться магнітна буря силою у 4 бали.

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За даними Meteoagent, наступна магнітна буря буде потужнішою. Прогнозується шторм K-індексу 5 (висока активність сонячної бурі), сила якого становитиме 5 балів.

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Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо на метеозалежних. У період потужних геомагнітних коливань населення Землі може відчувати: головний біль, запаморочення, прискорене серцебиття, слабкість, втому. Можуть загостритися хронічні хвороби.

Що не можна робити під час магнітних бур

Фахівці радять у період магнітних бур дотримуватися здорового способу життя. Не варто вживати шкідливу їжу, пити каву чи алкогольні напої.

Також варто зменшити фізичні та розумові навантаження. Краще за все у ці дні гуляти на свіжому повітрі та вживати більше рідини. Включайте у свій раціон більше сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів та риби.

Як полегшити симптоми метеопатії

На жаль, метеопатію не можна повністю вилікувати, але можна полегшити її симптоми.

Для цього можна скористатися такими рекомендаціями:

Слідкуйте за прогнозом погоди. Якщо ви знаєте, що погода зміниться, можете завчасно підготуватися до цього, наприклад, прийняти ліки, які вам допомагають.

Здоровий спосіб життя. Здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити організм і зробити його більш стійким до впливу погодних умов.

Здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити організм і зробити його більш стійким до впливу погодних умов. Відмова від шкідливих звичок . Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії.

. Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії. Лікування основного захворювання. Якщо у вас є хронічні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання або артрити, їх лікування також допоможе полегшити симптоми метеопатії.

Якщо ви відчуваєте симптоми метеопатії, зверніться до лікаря. Він допоможе вам визначити причину ваших симптомів і призначить лікування, яке допоможе вам почуватися краще.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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