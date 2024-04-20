Потужна магнітна буря червоного рівня накрила Землю: як захистити своє здоров'я

20 квітня на Землі почалася надпотужна магнітна буря червоного рівня небезпечності. Її сила становила шість балів з дев'яти можливих.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, геомагнітний шторм червоного рівня небезпечності здатен впливати на самопочуття метеозалежних людей, на вагітних, дітей, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

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Магнітні бурі на квітень 2024. Джерело: meteoagent.com Магнітні бурі на квітень 2024. Джерело: meteoagent.com

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, викликаючи головний біль, запаморочення, нудоту.

Як вберегтися під час магнітної бурі:

Дотримуйтеся розпорядку дня. Лягайте спати й прокидайтеся в один і той же час, навіть у вихідні. Спіть не менше 7-8 годин на добу. Їжте більше фруктів, овочів і зелені. Пийте багато води. Обмежте вживання кави, алкоголю та сигарет. Регулярно займайтеся спортом, однак не перевантажуйте організм у період геоштормів. Навіть нетривала прогулянка на свіжому повітрі може покращити самопочуття. Уникайте стресів. Слухайте спокійну музику, читайте книги, медитуйте. Займайтеся йогою або іншими практиками, які допомагають вам розслабитися.

Якщо ви відчуваєте себе погано під час магнітної бурі, зверніться до лікаря.

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