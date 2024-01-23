Молоко, чай та яєчна шкаралупа: засоби, які врятують орхідею від смерті та змусять її квітнути

Навіть у досвідчених квітникарів можуть з'явитися проблеми з орхідеями. Якщо за ними не доглядати за цими вишуканими квітами належним чином, вони можуть не цвісти або навіть загинути.

Щоб домогтися ефектного цвітіння орхідей, важливо удобрювати їх. А найкраще для цього використовувати натуральні добрива, які не містять шкідливих хімічних речовин, пише видання SantePlus.

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Існують натуральні добрива, які допоможуть вашим орхідеям цвісти цілий рік:

Яєчна шкаралупа. Вона багата калієм і кальцієм, які необхідні для цвітіння орхідей. Щоб приготувати настій яєчної шкаралупи, подрібніть її й заваріть у літрі води. Дайте настоятися протягом 8 годин, потім процідіть і поливайте орхідеї цим настоєм.

Вода після приготування рису або картоплі. Вода, яка залишилася після варіння рису або картоплі, також є хорошим добривом для орхідей. Вона містить калій, який сприяє цвітінню.

Коров’яче молоко. Цей продукт багатий на кальцій та азот, які необхідні для росту і цвітіння орхідей. Щоб удобрити орхідеї коров’ячим молоком, змішайте 1 частину молока з 4 частинами води.

Зелений чай. Він містить азот, який сприяє росту і цвітінню орхідей. Щоб удобрити орхідеї зеленим чаєм, відкрийте пакетик із зеленим чаєм і розсипте його вміст по поверхні ґрунту.

Ці добрива можна використовувати як окремо, так і в комбінації. Головне – не переборщити з їх кількістю, щоб не нашкодити рослинам.

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