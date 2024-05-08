Світова тенденція для зрілих жінок: стилісти розповіли про нову стрижку, яка омолоджує без косметичних процедур (фото)

Стилісти визначили головну модну тенденцію в зачісках для літа 2024 року. Вони прогнозують популярність варіації на тему подовженого бобу.

Такий вибір стрижки стане ідеальним рішенням для жінок, які прагнуть виглядати молодше та додати свіжості своєму стилю. У цій статті команда UAportal ділиться порадами щодо вибору стрижки, яка допоможе оновити ваш образ, та розкриє, яка зачіска очолить список маст-хевів літнього сезону 2024 року.

Професіонали у сфері краси стверджують, що правильно обрана зачіска може вирішити кілька завдань одночасно: вона здатна оптично зменшити вік, згладити зморшки та підкреслити індивідуальність. Кваліфікований стиліст зможе створити такий образ за допомогою невагомих, текстурованих прядок, які забезпечать волоссю додатковий об’єм та підкреслять лінії обличчя.

Читайте також: Ці зачіски ідеально маскують тонке волосся та залисини

У поточному модному сезоні експерти особливо радять дамам віком 40 років і старше звернути увагу на стрижки каре середньої довжини, які ідеально підходять до будь-якого типу обличчя та текстури волосся. Щоб додати зовнішності свіжості та молодості, можна вибрати варіант з чубчиком, який вигідно підкреслить риси обличчя.

Обираючи омолоджуючу стрижку, жінка не лише оновлює свій образ, а й виражає свою унікальність та жіночність. Стрижка середньої довжини додасть впевненості, а також забезпечить волоссю необхідний об’єм, природну пишність та легкість.

Яка найпопулярніша омолоджувальна стрижка на літо 2024

Міді-боб. Джерело: Pixabay Міді-боб. Джерело: Pixabay

Міді-боб, стильна версія класичного каре, продовжує бути на вершині модних тенденцій у світі зачісок. Ця стрижка, яка не виходить з моди вже декілька років, визнана однією з найбільш стильних. Незважаючи на популярність коротких стрижок, таких як піксі, біксі та гарсон, міді-боб залишається неперевершеним варіантом, що підкреслює жіночу красу. Він ідеально підходить як для тих, хто прагне змінити імідж, переходячи на коротшу довжину, так і для тих, хто бажає відростити волосся.

Відмінною рисою міді-боба є його однорідність, без каскадних переходів, забезпечуючи плавні лінії, що обрамляють шию та легко досягають плечей. Хоча прямий зріз є класичним вибором, існують варіанти з різною довжиною пасом, що додає зачісці об’єму та легкості.

Як укладати стрижку міді-боб

Цей стиль зачіски забезпечує легкість у догляді та не вимагає складного стайлінгу. Її унікальна багатошаровість та текстура забезпечують, що волосся природно лягає у необхідну форму після висихання. Для власниць кучерявого волосся рекомендується використовувати неважкий крем, щоб підкреслити природну красу локонів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі зачіски для жінок 40+, що страждають від випадіння волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!