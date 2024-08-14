Мирні лілії постійно даватимуть квіти, якщо їх підгодувати цим добривом

У мирних лілій є особливі потреби, які можуть ускладнити повторне цвітіння. На щастя, за словами фахівця з рослинництва, вирішити це допоможе домашнє добриво.

Загальне емпіричне правило полягає в тому, щоб удобрювати рослини один раз на два-три поливання навесні та влітку та скоротити це до одного разу на чотири поливання, коли вегетаційний період закінчився восени та взимку. Про це повідомляє Express.co.uk.

Можна зробити добриво з бананової шкірки для мирних лілій, використовуючи різні методи, включаючи замочування, кип’ятіння та запікання.

Читайте також: Мирні лілії цвістимуть як "божевільні", якщо їх правильно полити: поради з догляду

Замочування

Почніть з того, що наріжте шкірку на невеликі шматочки і помістіть їх у банку з водою. Щільно закрийте банку і замочіть шкірку на тиждень, час від часу помішуючи.

Шкірка повинна розм’якшитися і виділити поживні речовини у воду. Розведіть бананову воду п’ятьма частинами свіжої води та полийте кімнатну рослину.

Кип'ятіння

Після замочування можна прокип’ятити бананову шкірку протягом приблизно 30-45 хвилин, щоб розщепити залишки волокон. Кип'ятіння може допомогти підвищити рівень калію у воді, який є ключовим елементом живлення для вирощування квітів.

Запікання

Вимийте бананову шкірку, а потім повільно запікайте протягом трьох годин. Найкраще тримати духовку на якомога нижчій температурі, щоб шкірка не підгоріла. Потім їх можна подрібнити в порошок і зберігати в герметичному контейнері, коли вони будуть готові для посипання на або в ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити вертикальні клумби у себе вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!