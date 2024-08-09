Мирні лілії цвістимуть як 'божевільні', якщо їх правильно полити: поради з догляду

Мирні лілії відомі своєю чарівною красою, є напрочуд витривалими кімнатними рослинами. Вони досить стійкі, щоб витримувати деяку недбалість.

Однак є спосіб посилити цвітіння цих рослин. Про це повідомляє Express.co.uk.

Банани наповнені калієм, важливим елементом добрива, а також азотом і фосфором. Калій має вирішальне значення для транспортування поживних речовин і води в клітинах рослин і особливо корисний для квітучих видів, таких як мирні лілії.

Читайте також: Експерти пояснили, чому жовтіє листя мирних лілій та як цього уникнути

Достатньо покласти бананову шкірку в банку з водою, накривши зверху кришкою, і залишити її у воді на ніч або кілька днів. Розчин потрібно розвести водою та поливати рослини раз на тиждень.

Однак можна стверджувати, що бананова шкірка не є повною заміною добрива, оскільки в ній бракує азоту.

Попри те, що добриво для мирних лілій корисне, важливо не перестаратися, оскільки це може призвести до появи коричневих плям на листках. Якщо суцвіття більш зелені, ніж їх звичайні кремово-білі, це, ймовірно, ознака занадто великої кількості добрив.

Нагадаємо, ми вже писали, коли варто висаджувати півонії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!