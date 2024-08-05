Експерти пояснили, чому жовтіє листя мирних лілій та як цього уникнути

Мирні лілії є одними з найпопулярніших кімнатних рослин, оскільки вони дають неймовірно красиві квіти. Однак ці рослини можуть бути досить вибагливими.

Мирна лілія з жовтим листям може викликати тривогу, але зазвичай проблема пов’язана з ґрунтом. Про це повідомляє Express.co.uk.

Жовте нижнє листя може свідчити про дефіцит азоту. Добрива з вмістом азоту, фосфору і калію можуть допомогти виправити ситуацію.

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Також рослину потрібно пересаджувати щороку, оскільки вона може перерости розміри горщика. Переконайтеся, що в горщику є хороший дренаж і ретельно поливайте рослину.

Обов’язково висаджуйте мирні лілії в добре дренований і легкий злегка кислий грунт (pH 5,8-6,5), щоб вони залишалися здоровими. Їх також потрібно удобрювати кожні шість тижнів протягом вегетаційного періоду влітку добривом, що містить поживні речовини азот, фосфор і калій, щоб вони продовжували рости.

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