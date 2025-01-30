Милі, сильні та розумні коти-гіганти: топ цікавих фактів про мейн-кунів

Попри свої значні розміри, мейн-куни здобули популярність у всьому світі та стали однією з найулюбленіших порід котів. Мейн-куни вважаються найдовшими серед домашніх котів.

Дорослі особини можуть досягати 25–41 см у холці, а їхня загальна довжина разом із хвостом сягає 120 см (довжина хвоста – до 36 см). Про це пише Фокус.

Кіт Барівел із Італії став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса у 2018 році як найдовший домашній кіт у світі – його довжина становить 120 см. Попередній рекорд належав мейн-куну Стьюї, який мав розмір 122,5 см.

Окрім довжини, ця порода відзначається і значною вагою: самці можуть важити 5,9–8,2 кг (а кастровані – до 15 кг), самки – 3,6–5,4 кг (стерилізовані – до 7,5–8,5 кг).

Різноманіття забарвлень

Хоча найпоширенішим серед мейн-кунів є коричнево-смугасте забарвлення, вони можуть мати найрізноманітніші кольори шерсті – від однотонного до черепахового чи триколірного. Єдиний виняток – лавандовий і шоколадний відтінки, які спеціально не розводять.

Незвичайні голосові особливості

Мейн-куни не просто нявкають – вони щебечуть! Окрім звичних для котів звуків, вони видають специфічні трелі, які є сумішшю муркотіння та нявчання. Таке "спілкування" ще більше підкреслює їхній унікальний характер.

Офіційний символ штату Мен

Походження мейн-кунів пов'язане з американським штатом Мен. Їхня густа водовідштовхувальна шерсть і пухнасті лапи допомагають витримувати суворі зими Нової Англії.

Існує кілька легенд про їхнє походження. За однією з них, кішки потрапили до США ще під час Французької революції, коли королева Марія-Антуанетта намагалася втекти й відправила своїх улюбленців у подорож. За іншою версією, порода походить від кішок вікінгів, які висадилися у Новій Англії у XVIII столітті.

"Собаки" серед котів

Мейн-куни відомі своєю лагідністю, високим інтелектом і любов’ю до людей. Їх часто називають "собаками котячого світу" через товариський характер і здатність навчатися трюкам. Вони навіть можуть грати в апорт!

Ці коти чудово ладнають із дітьми, не бояться бути на руках і легко адаптуються до сімейного життя.

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Перший клонований мейн-кун

У 2004 році кішка на ім’я Літтл Ніккі стала першим у світі клонованим домашнім улюбленцем. Її власниця заплатила 50 000 доларів за створення генетичної копії свого улюбленого кота й залишилася вражена подібністю між ними.

Зірки Instagram

Популярність мейн-кунів зростає з кожним роком. У XIX столітті представник цієї породи навіть виграв першу котячу виставку у Madison Square Garden.

Сьогодні вони справжні зірки соціальних мереж. У Instagram понад 9 мільйонів фотографій з хештегом #mainecoon. Один із найвідоміших представників породи – кіт Лотос зі Швеції, у якого понад 317 тисяч підписників.

Мейн-куни – це не просто коти, а справжні аристократи серед пухнастих улюбленців, які підкорюють серця своєю грацією, доброзичливістю та унікальним характером.

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