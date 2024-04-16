Метод 30-30-30: що це таке та чи дійсно він допомагає схуднути
Чули про нову супер-дієту "30-30-30"? Її суть проста: 30 грамів білка на сніданок + 30 хвилин вправ низької інтенсивності. Чи дійсно це працює? Давайте розбиратися!
"30-30-30" – це не панацея, але може бути корисним доповненням до здорового способу життя. Порадами поділились у виданні HuffPost.
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Що таке "метод 30-30-30"?
Цей метод передбачає:
- З'їсти 30 грамів білка протягом 30 хвилин після пробудження.
- Зайнятися 30-хвилинними вправами низької інтенсивності.
Чому це може бути корисно?
- Дослідження показують, що поєднання білкового сніданку з фізичними вправами допомагає:
- Схуднути.
- Контролювати рівень цукру в крові.
- Поліпшити роботу серця.
- Підвищити витривалість.
- Ранковий білок може допомогти тим, хто:
- Пропускає сніданок.
- Їсть нездорову їжу вранці.
- Має резистентність до інсуліну або діабет.
Важливо!
- Не всі білки однаково корисні. Вибирайте якісні джерела: грецький йогурт, яйця, горіхове масло.
- Немає чітких доказів, що їсти саме протягом перших 30 хвилин дня - критично.
- 30 хвилин фізичної активності - це добре, але не обов'язково робити їх саме вранці.
- Цей метод може не підійти всім.
Пам'ятайте:
- Найкраща дієта - це та, яка вам підходить.
- Не бійтеся експериментувати, але завжди прислухайтеся до свого організму.
- Здорове харчування та фізична активність - запорука гарного самопочуття!
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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