Метод 30-30-30: що це таке та чи дійсно він допомагає схуднути

Як швидко схуднути до літа методом 30-30-30

Чули про нову супер-дієту "30-30-30"? Її суть проста: 30 грамів білка на сніданок + 30 хвилин вправ низької інтенсивності. Чи дійсно це працює? Давайте розбиратися!

"30-30-30" – це не панацея, але може бути корисним доповненням до здорового способу життя. Порадами поділились у виданні HuffPost.

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Що таке "метод 30-30-30"?

Цей метод передбачає:

З'їсти 30 грамів білка протягом 30 хвилин після пробудження.

Зайнятися 30-хвилинними вправами низької інтенсивності.

Чому це може бути корисно?

Дослідження показують, що поєднання білкового сніданку з фізичними вправами допомагає: Схуднути. Контролювати рівень цукру в крові. Поліпшити роботу серця. Підвищити витривалість.

Ранковий білок може допомогти тим, хто: Пропускає сніданок. Їсть нездорову їжу вранці. Має резистентність до інсуліну або діабет.



Важливо!

Не всі білки однаково корисні. Вибирайте якісні джерела: грецький йогурт, яйця, горіхове масло.

Немає чітких доказів, що їсти саме протягом перших 30 хвилин дня - критично.

30 хвилин фізичної активності - це добре, але не обов'язково робити їх саме вранці.

Цей метод може не підійти всім.

Пам'ятайте:

Найкраща дієта - це та, яка вам підходить.

Не бійтеся експериментувати, але завжди прислухайтеся до свого організму.

Здорове харчування та фізична активність - запорука гарного самопочуття!

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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