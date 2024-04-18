Менше - не значить корисніше: молоко з якою жирністю радять пити дієтологи
В сучасних супермаркетах рясніють полиці з молочною продукцією, пропонуючи молоко на будь-який смак. Але чи знаєте ви, що різниця полягає не лише у відсотку жирності, але й у користі для організму?
Дієтологи рекомендують обирати молоко середньої жирності - 2,5% або 3,2%. Цей діапазон вважається оптимальним, адже воно максимально багате на мікроелементи та вітаміни. Про це пише Радіотрек.
Чому варто обирати молоко середньої жирності:
- Збалансований склад: В такому молоці міститься оптимальна кількість жирів, необхідних для засвоєння вітамінів A, D, E та K. Ці жиророзчинні вітаміни відіграють важливу роль у роботі імунної системи, сприяють здоров'ю шкіри та волосся, а також беруть участь у обміні речовин.
- Більше користі: На відміну від знежиреного молока, молоко середньої жирності містить більше білка, кальцію та інших поживних речовин.
- Кращий смак: Завдяки жирам, молоко 2,5-3,2% має більш насичений та вершковий смак, який подобається багатьом.
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Чому не варто обирати знежирене молоко:
- Втрата вітамінів: При видаленні жирів з молока видаляються і жиророзчинні вітаміни A, D, E та K.
- Гірше засвоюється: Через низький вміст жирів, вітаміни, що залишилися, засвоюються організмом значно гірше.
Чи можна пити жирне молоко?
Вживання занадто жирного молока (від 3,5% жирності) не рекомендується, особливо людям з підвищеним рівнем холестерину.
Нагадаємо, ми вже писали, чи так корисна безглютенова дієта, як про неї говорять.
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