Чи так корисна безглютенова дієта, як про неї говорять: дієтологи дали вражаючу відповідь

В останні роки безглютенова дієта стала неймовірно популярною. Багато продуктів харчування, навіть ті, які ніколи не містили глютену, тепер маркуються як "безглютенові". На даний час багато людей хворіє на целіакію – спадкове аутоімунне захворювання, при якому вживання глютену призводить до пошкодження слизової оболонки тонкого кишківника.

Приблизно 3 мільйони американців мають цю хворобу. Це серйозне генетичне захворювання, яке може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, якщо його не лікувати. Про це пише HuffPost.

Чи потрібно всім людям уникати глютену?

Ні. Переважна більшість людей не мають генетичної схильності до целіакії.

Чому багато людей переходять на безглютенову дієту?

Існує багато причин, чому люди можуть вибирати безглютенову дієту, навіть якщо у них немає целіакії. Деякі люди вважають, що це покращує їхнє самопочуття, інші роблять це з особистих переконань, інші – через модні тренди.

Чи є користь від безглютенової дієти для людей без целіакії?

Дослідження не дають чіткої відповіді. Деякі люди дійсно відчувають покращення самопочуття, коли відмовляються від глютену, але це може бути пов'язано з іншими факторами, наприклад, з більш здоровим харчуванням в цілому.

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Чи є ризики, пов'язані з безглютеновою дієтою?

Безглютенові продукти часто бувають дорожчими та менш поживними, ніж їхні аналоги, що містять глютен.

Що ж робити?

Якщо ви не маєте целіакії, немає потреби відмовлятися від глютену. Проте, якщо ви відчуваєте, що вживання глютену негативно впливає на ваше здоров'я, рекомендується проконсультуватися з лікарем.

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